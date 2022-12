Hoher Spritpreis – es wird nicht weniger, aber langsamer gefahren

"Im Sommer 2022 war erstmalig eine Reduktion der durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit aufgrund gestiegener Spritpreise zu beobachten. Zurückzuführen ist das auch auf die in diesem Zeitraum verstärkt kommunizierten Spritspar-Empfehlungen von Fachorganisationen", erklärt Verkehrswissenschafter Cik. Seit September 2022 wird hingegen wieder etwas schneller – wenngleich immer noch unter der Durchschnittsgeschwindigkeit von 2019 – gefahren. Gründe dafür sind laut Cik der mittlerweile wieder steigende Pendler:innenverkehr, leicht sinkende Preise an den Zapfsäulen, aber auch eine gewisse Gewöhnung an die hohen Spritkosten.

Bernhard Wiesinger dazu: "Beim Thema Tempolimit sehen wir uns durch diese Zahlen in unserer Position betätigt: Überzeugen ist besser als Strafen. Der ÖAMTC wird sich weiterhin dafür einsetzen, Bewusstsein für die positiven Effekte einer spritsparenden Fahrweise zu schaffen" Entsprechende Maßnahmen wie eine ”Spritspar-Broschüre" stehen u. a. online zur Verfügung.

Zur Methode von Invenium:

Ausgehend von November 2019 als Referenzmonat wurden anonymisierte Mobilfunkdaten von täglich mehr als drei Millionen Geräten herangezogen, um das Mobilitätsverhalten der Österreicher:innen in den Jahren 2021 und 2022 auszuwerten. Dabei wurden Fahrtweite, Geschwindigkeit und Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln analysiert. Die Präsentation zur Studie gibt es hier zum Download.