Heuer deutlich mehr Zulassungen von E-Autos

Je nach Ladekapazität variiert die Zeit, die es braucht, bis die Batterie des E-Autos geladen ist. "Wenn Gleichstrom aus der Ladestation kommt, wandert die Energie direkt in die Batterie. Bei Wechselstrom hingegen muss erst eine Umwandlung auf Gleichstrom stattfinden, das dauert klarerweise länger", erklärt der ÖAMTC-Experte. "Die Ladedauer ist außerdem davon abhängig, welches Thermomanagement in der Antriebsbatterie verbaut wird." Steigt die Akku-Temperatur über ca. 40 Grad, z. B. durch konstant hohes Tempo, sinkt die Ladeleistung zur Schonung der Batterien. Die Ladedauer kann sich in diesem Fall verdoppeln. Ratsam ist daher, die technische Ausstattung seines Fahrzeugs genau zu kennen.

"Die Ladung an einer handelsüblichen Steckdose würde über 24 Stunden dauern, da diese eine geringe Ladeleistung bereitstellt. Das kann jedoch eine Notlösung sein", erklärt der ÖAMTC-Experte. "Dafür braucht man ein Kabel mit Typ 2-Stecker. Generell ist eine langsame Ladung wesentlich schonender für die Batterie." Aber Achtung: Sämtliche Hersteller von E-Autos schließen ein Aufladen via herkömmlicher Verlängerungskabel aus. Einige Modelle "verweigern" diese Lademöglichkeit in der Praxis gänzlich. "Wer häufiger längere Strecken zurücklegt, ist gut beraten, in eine mobile Ladestation zu investieren und diese immer an Bord zu haben", rät Klejna.