Gelbe Engel mit über 4.500 Einsätzen an den Weihnachtsfeiertagen

Auch die Crews der ÖAMTC-Flugrettung wurden zwischen 24. und 26. Dezember zu vielen medizinischen Notfällen gerufen: 155 Mal waren sie an den Weihnachtstagen heuer im Einsatz, um Menschenleben zu retten – das sind um fünf Prozent mehr Einsätze als an Weihnachten 2021. Der arbeitsintensivste Tag war der 25. Dezember mit 65 Einsätzen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Tagesplus von fast 33 Prozent an absolvierten Flugrettungseinsätzen entspricht. Mit dieser Zahl wurde sogar der einsatzstärkste Weihnachtstag 2021 deutlich übertroffen (24.12.2021 mit 50 Einsätzen).