fueralleda – Gelbe Engel leben Vielfalt

Wie bekomme ich den Parkausweis? Was ist, wenn ich einen negativen Bescheid bekomme? 2021 hat die ÖAMTC-Mobilitätsberatung für Menschen mit Behinderungen bis Ende November bereits an die 1.000 Beratungsgespräche geführt. "Wir stehen Menschen mit Behinderungen bei allen technischen, wirtschaftlichen und juristischen Fragen rund um das Thema Mobilität zur Seite. Die Schwerpunkte unserer Beratung sind der Parkausweis, Förderungen und Begünstigungen, alles rund um den Führerschein und die technische Adaptierung eines Kfz sowie Rechtsberatung", erzählt Barbara Reiter. Sie bietet als Beraterin für Menschen mit Behinderungen persönliche Termine in Wien. In Salzburg steht Thomas Ritzinger hierfür zur Verfügung. Beide sind telefonisch und per Mail für Anfragen aus allen Bundesländern erreichbar. Unterstützung im Behördenverkehr bieten in der Folge ÖAMTC-Jurist:innen, die regelmäßig diverse Verfahren betreffend Anträge auf Parkausweise und spezielle Halteverbote begleiten.