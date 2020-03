Lkw-Fahrverbote an drei Grenzübergängen vorübergehend aufgehoben

Das seit Herbst 2019 gültige Lkw-Fahrverbot an den Grenzübergängen Klingenbach (Bezirk Eisenstadt), Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) und Bonisdorf (Bezirk Jennersdorf) wird temporär ausgesetzt, hat das Land Burgenland veröffentlicht.

Diese Maßnahme ist notwendig um die Situation am extrem belasteten Grenzübergang Nickelsdorf zu entschärfen.

Beschränkungen A4:

Auf der Ost Autobahn (A4) durften Donnerstag (19.3.2020) ab dem Knoten Bruckneudorf Richtung Nickelsdorf nur noch österreichische und ungarische Staatsbürger sowie der Güterverkehr unterwegs sein.

In der Nacht von Donnerstag (19.3.2020) auf Freitag (20.3.2020) soll an Grenze bei Nickelsdorf Richtung Ungarn wieder von 21 bis 05 Uhr ein Korridor für rumänische und bulgarische Staatsbürger zur Ausreise geöffnet werden, dann dürfen auch diese Staatsbürger vorübergehend in der Nacht auf der A4 ab Bruckneudorf fahren.

Land Burgenland

Aktuelle Verkehrsinfos

Weitere News aus dem Burgenland