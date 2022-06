Blickanalyse in Garagen

Blickanalysen zeigen Optimierungsbedarf bei Ausstattung und Gestaltung von Parkgaragen.Mitgliederbefragung und Infrastrukturtest durch ÖAMTC-Testexpert:innen ergänzen dreiteiliges Kooperationsprojekt mit WIPARK.

Orientierung in Parkgaragen

Wohin schauen Autofahrer:innen, wenn sie in eine Garage fahren? Welche Hinweisschilder und Verkehrszeichen beachten sie, was lenkt ab? Der ÖAMTC hat in Zusammenarbeit mit dem Garagenbetreiber WIPARK in Wien erstmals Blickanalysen mit Eyetracking-Brillen beim Befahren einer Parkgarage durchgeführt. Dabei wurde das Blickverhalten von Lenker:innen objektiv analysiert – von der Einfahrt in die Garage über die Suche nach einem Abstellplatz, beim Bezahlvorgang am Kassenautomat bis hin zur Ausfahrt.