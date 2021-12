2022 bringt neue digitale Services des Mobilitätsclubs

Mobility as a Service (MaaS)-Angebote - also die Möglichkeit, mit einer App unterschiedliche Mobilitätsangebote zu vergleichen, zu buchen und zu bezahlen, sind noch rar. In der Region Linz startet der ÖAMTC gemeinsam mit zahlreichen Partnern 2022 den einjährigen Pilotbetrieb eines MaaS-Dienstes mit dem Namen DOMINO. Das Projekt wird von der FFG unterstützt. Im Fokus stehen Berufspendler. Kern-Angebot ist - neben öffentlichem Verkehr und alternativen Angeboten, wie Leih-E-Bikes - eine Ride-Share- bzw. Mitfahr-Börse. Arbeitnehmer können Kollegen am Weg zur Arbeitsstätte unkompliziert mitnehmen. Die App "DOMINO OÖ" steht bereits in den Stores von Google Play und iOS zur Verfügung, die Ride-Share-Plattform befindet sich schon im Echtbetrieb. Weitere Infos unter Projekt DOMINO.