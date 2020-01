Nutzungsbedingungen und Datenschutzinformation für das ÖAMTC Chatbot-Service

1.) Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen des online-Service „ÖAMTC Chatbot“ ist der Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (kurz ÖAMTC), 1030 Wien, Baumgasse 129, ZVR 730335108.

2.) Wir verarbeiten die im Rahmen Ihrer Nutzung des ÖAMTC Chatbot erhobenen Daten (das sind Ihre eingegebenen Fragen und Kommentare, die je nach Ihrem Wunsch auch personenbezogene Daten enthalten können), für Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfragen. Zusätzlich zu den direkt im Chat übermittelten Daten werden für Zwecke der Datensicherheit und Dokumentation in sogenannten Logfiles der Server auch IP Adressen der Nutzer gespeichert. Unter Umständen kann es notwendig sein, dass Ihre Daten zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Stelle im ÖAMTC Verbund¹ weitergegeben werden.

3.) Die Verarbeitung etwaiger Nutzer-Daten im Chatbot basiert auf Ihrer Anfrage und Mitgliedschaft zum ÖAMTC (Vereinszugehörigkeit) sowie dem berechtigten Interesse des ÖAMTC an der effizienteren Betreuung unserer Mitglieder und einer steten Verbesserung unseres Service.

4.) Wir bedienen uns des Sub-Dienstleisters Ubitec GmbH (Hasnerstraße 18, 4020 Linz), der uns die entsprechende Software (Ubitec Bot Framework) für den Betrieb des Chatbots zur Verfügung stellt. Im Zuge der Systemwartung und/oder einer Fehlerbehebung kann der Sub-Dienstleister gegebenenfalls Zugriff auf die verarbeiteten Daten haben.

5.) Die verarbeiteten Nachrichtenverläufe werden 2 Jahre lang auf ÖAMTC Servern in Österreich unter Einhaltung sämtlicher Datenschutzvorschriften aufbewahrt und danach automatisch gelöscht. Die IP Adressen in den Logfiles werden 2 Jahre lang gespeichert und danach automatisch gelöscht.

6.) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen des Chatbot-Service keinerlei personenbezogene Daten ausgewertet oder zu Profiling-Zwecken herangezogen werden.

7.) Werden im Live-Chat mit ÖAMTC Mitarbeitern seitens des Nutzers bestimmte Daten nicht zur Verfügung gestellt, können persönliche Anfragen unter Umständen nicht vollständig oder ordnungsgemäß beantwortet werden.

8.) Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden Daten sowie auf Berichtigung und Löschung der Daten. Sie können ferner die Datenverarbeitung einschränken lassen und Widerspruch dagegen (Direktmarketing) erheben sowie die Übertragung der von Ihnen bereit gestellten Daten an andere Verantwortliche verlangen und erteilte Einwilligungen jederzeit widerrufen. Diese Rechte können Sie schriftlich an ÖAMTC, Datenschutz, Baumgasse 129, 1030 Wien oder per E-Mail an datenschutz@oeamtc.at ausüben. Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei Bedenken gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzubringen.

9.) Werden Anfragen oder Informationen in Vertretung anderer Personen über das Chatbot-Service des ÖAMTC übermittelt, so weisen wir darauf hin, dass eine Berechtigung der betroffenen Personen einzuholen ist, die Daten dem ÖAMTC zur Verfügung zu stellen.