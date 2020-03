Zweck der Vorschrift – immer klar?

Frau Ingrid W. überholte (verbotenerweise) auf einer ungeregelten Kreuzung. Gleichzeitig bog ein Lenker von links in diese Kreuzung ein. Es kam zur Kollision. Lange Verhandlungen waren nötig, bis Frau W. kompletten Ersatz ihres Schadens erhielt.



Denn auch hier gilt: Das gesetzliche Überholverbot dient nur dem Zweck, eine Sichtbehinderung nach rechts zu vermeiden, also an ungeregelten Kreuzungen den Vorrang der von rechts kommenden Fahrzeuge zu wahren. Es bezweckt aber nicht den Schutz der von links kommenden Lenker und auch nicht den Schutz von überholten Linksabbiegern. Es fehlt wieder einmal am Rechtswidrigkeitszusammenhang, sodass sich die Übertretung bei der Verschuldensfrage nicht auswirkt.

Für knifflige Fragen gilt: Ihre Clubjuristen beraten Sie gerne!