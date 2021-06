Pleiten, Pech und Pannen 

Unglück

Otto M. will in eine enge Gasse abbiegen. Dort parkt „ganz blöd“ ein Lkw im Kreuzungsbereich. Herr M. kurvt mühsam um den Lkw herum. Leider ist da noch die heruntergeklappte Ladebordwand, von der Seite kaum zu sehen. Oh weh: Die rechte Pkw-Seite wird von vorn bis hinten zerkratzt. Immerhin kritzelt der Lkw-Lenker auf den Unfallbericht: „Ich schuld – falsch geparkt.“ Herr M. stellt das Auto in die Werkstatt. Nach der Besichtigung durch die gegnerische Versicherung schickt die Werkstatt ein SMS: „Fahrzeug zur Reparatur freigegeben!“ Herr M. vertraut auf Schuldanerkenntnis und Freigabe und schreibt zurück: „Mit Reparatur beginnen!“

Kalte Dusche

Tage später meldet sich die Versicherung: „Wir lehnen jede Haftung ab, da Sie ein stehendes Fahrzeug touchiert haben.“ Herr M., nicht rechtsschutzversichert, widerspricht heftig, aber vergebens. Nie hätte er auf eigene Kosten um 8.000 Euro reparieren lassen!

Schutzschirm

Neben ausführlicher Rechtsberatung wird vom ÖAMTC auch die außergerichtliche Abwicklung mit der Versicherung übernommen. Kostenlos! Spät, aber doch pilgerte Herr M. zum Club. Nun galt Yhprums Gesetz: „Alles, was funktionieren kann, wird auch funktionieren.“

Die Juristen konnten vieles (er-)klären: