„Nein, meine Strafe zahl ich nicht!“

Muss ich bei einer abbiegenden Vorrangstraße blinken?

Was tun, wenn das Datum auf dem Strafmandat falsch ist?

Ist der Rückwärtsfahrende tatsächlich immer schuld?

Gilt eine Stopptafel auch gegenüber Entgegenkommenden?

Bekomme ich Geld, wenn mein Urlaubshotel eine Baustelle ist?



Die beiden Autoren können auf eine mehr als dreißigjährige Erfahrung als Verkehrsjuristen in der ÖAMTC-Rechtsberatung zurückblicken. Sie präsentieren die aufschlussreichsten Fälle aus dem Beratungsalltag: typische Situationen, in die jedermann jederzeit geraten kann, aber auch solche, die so kurios sind, dass man sie gar nicht erfinden kann.



Ein Buch für Verkehrssünder und jene, die es nicht werden wollen.