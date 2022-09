Mietwagen mit Nachschlag

Grundsätzlich gilt: Der Mieter haftet nur für Schäden, die er verschuldet hat. Schäden durch höhere Gewalt, unverschuldete Schäden (etwa Wildschäden) und normale Abnützung (kleine Steinschläge, Kratzer etc.) muss stets der Vermieter tragen. Was kaum bekannt ist: In solchen Fällen dürfte auch keine „Selbstbeteiligung“ einbehalten werden, was in der Praxis oft geschieht.