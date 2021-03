Offener Brief an den Bundeskanzler

In einem offenen Brief fordern namhafte Unternehmen, Organisationen sowie Einzelpersonen von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dem von Klimaministerin Leonore Gewessler auf EU-Ebene forcierten Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren entschieden entgegenzutreten. Der Bundeskanzler wird weiters dazu aufgerufen, sich in Brüssel für nachhaltig erzeugte erneuerbare Kraftstoffe und die Beurteilung der Klimafreundlichkeit anhand einer umfassenden Lebenszyklus-Analyse einzusetzen.