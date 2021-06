Gesundheit im Urlaub: Perfekte Erholung und neue Energie tanken

Luft, Wind und Weite. Durchatmen. Die Natur spüren. Der Kopf wird frei, die Gedanken fliegen wieder. Neue Kraft und innere Ruhe finden – eine echte Wohltat. In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, die Aufmerksamkeit auf unsere Selbstfürsorge und den Erhalt unserer Gesundheit zu richten.

Ein ganzheitliches Gesundheitskonzept und wirksame Prävention stellte schon der berühmte Pfarrer Sebastian Kneipp in den Mittelpunkt seiner Lehre. Ganz Deutschland feiert 2021 den 200. Geburtstag des renommierten Naturheilkundlers.

Mit innovativen Thermen und Bädern bieten Deutschlands Kurorte perfekte Bedingungen für einen geschützten Gesundheitsurlaub auf höchstem Niveau. Das schätzten schon Kaiser, Zaren und Aristokraten und kurten bereits vor über 200 Jahren in deutschen Heilbädern.

Erleben Sie die Heilkräfte der Natur in intakten Landschaften, am Meer oder in den Bergen und freuen Sie sich auf Tiefenentspannung bei Bädern und Anwendungen. Mehr als 350 staatlich anerkannte und mit Prädikat ausgezeichnete Kurorte und Heilbäder warten auf Sie!

Lassen Sie sich inspirieren: www.germany.travel/german-spa-tradition