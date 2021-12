Region Costa Blanca

Die Lage am Mittelmeer mit geschützten Häfen, mildem Klima und fruchtbaren Böden macht die Costa Blanca zum beliebten Reiseziel. Die Costa Blanca mit ihren ausgedehnten Sandstränden entwickelte sich zum Urlaubsziel für Millionen sonnenhungriger Europäer. Aus vielen Fischerdörfern wurden Ferienstädte, viele Küstenabschnitte samt ihrem Hinterland wurden bebaut. Doch zunehmend gewinnen alternative Urlaubsformen an Bedeutung. An erster Stelle Aktivurlaub wie Wandern und Radfahren, hinzu kommen Weintourismus und Ferien auf dem Lande, Turismo rural. Auch Valencia und Murcia setzen neue Akzente um Kultur und Natur.