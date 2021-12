City guide Porto

Sie ist die ewige Zweite und steht im Schatten des schönen Lissabon. Doch es lohnt sich, für die heimliche Hauptstadt im Norden bei der Urlaubsplanung großzügig Zeit einzuplanen. Porto (ca. 238.000 Einwohner) ist die Metropole des Nordens, in der man neben aller Traditionsverbundenheit auch den kreativen Aufbruch und viel Unternehmergeist spürt – ob in trendigen Boutiquen, Vintage-Läden oder Galerien. Einmalig ist schon die Lage der alten Handelsstadt: das liebliche Tal des Weinbaugebietes Douro im Rücken, den Atlantischen Ozean direkt vor der Nase. Ihr historischer, von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Kern mit seiner bunten Häuserfront dominiert das steile rechte Mündungsufer des von sechs Brücken überspannten Rio Douro. Die Lebenslust der Einwohner wird am Vorabend des 24. Juni deutlich: Mit Feuerwerk, Musik und Tanz, gegrillten Sardinen und Wein wird auf der Straße in den Tag des ›Volksheiligen‹ São João (St. Johannes) hineingefeiert.