City guide Dublin

Die Hauptstadt der Irischen Republik ist kosmopolitisch, schillernd und modern und trotzdem keine Stadt, in der man seine Nachbarn nicht kennen würde. Dublin (530.000 Einwohner) ist eine alte Stadt. Die Wikinger haben sie gegründet, die Normannen befestigt, die Engländer regiert, und alle haben ihre steinernen Spuren hinterlassen. An manchen Ecken in Dublin hat man den Eindruck, die Zeit halte die Luft an – und das schon seit ein paar Jahrhunderten. Ihre Kirchen atmen Geschichte, ihre Kaufmannshäuser künden von altem Glanz, und manchmal, in den stilleren Straßen, fühlt es sich an, als sei man in eine frühere Zeit hineingelaufen. Und entdeckt zwei Straßen weiter wieder schick designte Restaurants und Läden. Typisch für Dublin sind auch die Literary Pub Crawls: Schauspieler geben in ausgewählten Pubs Kostproben u.a. von Joyce oder Beckett.