City guide Freiburg

Mit mildem Klima und südlich heiterem Flair beschenkt, zählt die multikulturelle Metropole des Breisgaus gewiss zu den angenehmsten Wohnorten Deutschlands. Im Jahr 1120 gründeten die Zähringer-Herzöge Freiburg als Stadt ›freier Bürger‹. Liberaler Geist hat in Freiburg (220.000 Einwohner) Tradition: 1849 Badische Revolution, 1900 erste Universität, die Frauen immatrikulierte, dann Ende des 20. Jahrhunderts Hochburg der Grünen und Solarhauptstadt der Republik. Schon in den 1970er-Jahren gab der Stadtrat die Altstadt an den ›Bürger zu Fuß‹ zurück. So ist viel Platz zum Flanieren und zum Treffen vor Cafés und Weinstuben.