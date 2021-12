Region Bodensee

Apfelblüten, Weinhänge, Blumenwiesen, hohe Berge und ein See, dessen Weite sich am Horizont mit dem Himmel trifft: Das ist ein Paradies, in dem auch Engelchen gerne verweilen. Allerorten grünt und blüht es in der Bodenseeregion. Die große Wasserfläche verhindert lange Frostperioden, sodass Äpfel, Gemüse, Hopfen und Wein bestens gedeihen. Schon in Jungstein- und Bronzezeit wussten die Menschen diese Vorzüge zu schätzen. Heute teilen sich Deutschland, Österreich und die Schweiz die gesegneten Ufer des Bodensees.