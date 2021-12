Region Tirol

Vielfalt ist Trumpf in Tirol: Von beschaulicher Ruhe in Vent im Ötztal über sanfte Grashänge im Unterland bis zu gewaltigen Gletschern in Hintertux hat das Bundesland vieles zu bieten. Tirol ist ein wahres Paradies für Wanderer, Mountainbiker und Skifahrer. Wie aber sieht es mit kulturellen Highlights aus? Auch hierbei ist Vielfalt Trumpf. Vom architektonischen Reichtum Tirols zeugen imposante Bauwerke wie Schloss Ambras oder die mächtige Festung von Kuf­stein. Über das Leben in vergangenen Jahrhunderten informieren etwa das Freilichtmuseum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach oder das Ötzidorf im Ötztal. Eine Fülle hochkarätiger Konzerte, Theater- und Tanzveranstaltungen bietet die Landeshauptstadt Innsbruck.