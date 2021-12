Region Wörthersee

Zwischen Klagenfurt und Villach gibt es Badeseen, Casinos, Clubs und schicke Lokale, aber auch Stille vor sakralen Kunstwerken. Velden, am Westende des Wörthersees gelegen, zählt zu den touristischen Hotspots des Landes. Stadtbummler finden am Corso schicke Boutiquen und Lokale und können sich im Sommer an der ›Klangwelle‹, einer Show aus Wasser, Musik und Laserlicht erfreuen. Auch Pörtschach am Nordufer entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem mondänen Kur- und Badeort. Sehen und Gesehen werden ist das Motto am Monte-Carlo-Platz, wo sich sonnengebräunte Partygänger und Flaneure drängen.