Region Kärnten

Kärnten, die österreichische Riviera, ist gesegnet mit Sonne, Seen, Bergen und einem milden Klima. Luxushotels am Wörthersee, Familienferien auf dem Bauernhof, Wandern und Bergtouren, Kunstausstellungen, Theater und Konzerte – Vorzüge, die mit Kärnten untrennbar verbunden sind. Das Bundesland liegt vollständig südlich des Alpenhauptkamms und wird auch Südbalkon der Alpen genannt, der Wörthersee Badewanne Österreichs. Mildes Klima, eine vielfältige Landschaft sowie ein breites Kulturangebot ziehen Urlauber an. Hinzu kommen mehr als 1200 Badeseen und 8000 Flusskilometer für sportlich aktive Urlauber. Zudem verwöhnen die Kärntner Thermen und Kur- und Wellnesshotels die Gäste.