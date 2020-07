ITH: Patient mit Herz-Lungen-Maschine ins AKH geflogen

Am 18.07.20 flog der Intensivtransporthubschrauber (ITH) der ÖAMTC-Flugrettung einen 55-jährigen Patienten nach einem schweren Herzinfarkt zu einer Kunstherz-Operation ins AKH Wien. Durchblutung und Sauerstoffversorgung der lebenswichtigen Organe wurden bis zur Operation auch im Hubschrauber mittels Herz-Lungen-Maschine sichergestellt.

Nach der komplexen intensivmedizinischen Übernahme des Patienten am LKH Graz starte Christophorus 33 mit einem zusätzlich an Bord genommenen Kardiotechniker Richtung Wien. Bereits nach 45 Minuten Flugzeit konnte der Patient an das Team der Intensivstation 13B des AKH übergeben werden.