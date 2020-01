„Das ist aber nicht mein Fernseher!“

„Es war tatsächlich eine glückliche Fügung“, erzählt Raphael Klippl von der Rotkreuzmotorradstaffel. „Christophorus 3 war gerade am Rückflug von Parndorf nach Wiener Neustadt und konnte daher wirklich binnen kürzester Zeit vor Ort sein. Und auch mein Kollege und ich waren aufgrund der Hitzewelle im Juli ausnahmsweise in Bruck an der Leitha an der Bezirksstelle stationiert, um gegebenenfalls sofort mit Getränken auszurücken, wenn es auf der Autobahn wieder zu einem Stau kommt. Normalerweise ist die Rotkreuzmotorradstaffel ja in GroßEnzersdorf zu Hause. So waren wir aber auch in unmittelbarer Nähe und ebenfalls rasch bei der Familie.“

Autorin: Sonja Kellner / Rotes Kreuz NÖ