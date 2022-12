Über 1.300 Mobilitätsberatungen für Menschen mit Behinderungen

Der ÖAMTC hat mehr als 41.000 Mitglieder mit Behinderungen, für die er kompetenter Ansprechpartner im Bereich Mobilität ist und denen er zudem Services wie eine Mobilitätsberatung und ein Gehörlosenservice bietet. Die Anfragen reichen von Kindersitz-Beratungen für Eltern von Kindern mit Behinderungen bis hin zu Infos zu technischen Umbaulösungen für das Fahrzeug oder Beratung zu barrierefreien Reisen. Über 1.300 Gespräche hat die Mobilitätsberatung für Menschen mit Behinderungen 2022 bisher geführt.

"Die individuelle Mobilität ist für Menschen mit Behinderungen besonders wichtig, weil sie so eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit haben – daher beraten und klären wir über alle Themen rund um Mobilität und Behinderung auf", so Barbara Reiter vom ÖAMTC.

Sie bietet als Beraterin für Menschen mit Behinderungen persönliche Termine in Wien. In Salzburg steht Thomas Ritzinger hierfür zur Verfügung. Beide sind telefonisch und per Mail für Anfragen aus allen Bundesländern erreichbar.

Für Menschen mit Behinderungen gestalten sich sowohl der Alltag als auch Urlaube meist schwieriger, weil sie viele Dinge beachten müssen, die nicht allen bewusst sind.

"Ich bekomme häufig auch Anfragen, wo in einer bestimmten Stadt Parkplätze für Menschen mit Behinderungen sind, ob der Parkausweis auch im Ausland gilt oder ganz allgemein, welche Städte und Urlaubsorte möglichst barrierefrei sind", erzählt Reiter.