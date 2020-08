Ganzjahresreifen für SUVs und Transporter im Test :

Die besten Ergebnisse lieferten alle Testkandidaten in Sachen Kraftstoffverbrauch und Verschleiß. Diese Kriterien sind zwar ebenfalls wichtig für die Kaufentscheidung, das Hauptaugenmerk liegt bei den Reifentests des Mobilitätsclubs allerdings auf sicherheitsrelevanten Eigenschaften, also dem Verhalten auf trockener, nasser und winterlicher Fahrbahn. Einigermaßen erfreulich ist, dass sechs Modelle bei Nässe nur leichte Schwächen zeigten, der Bridgestone konnte in diesem Bereich sogar mit Note 2,0 überzeugen. Ein Lichtblick, weil nasse Fahrbahnen sowohl im Winter als auch im Sommer häufig vorkommen.

Allerdings müssen Ganzjahresreifen mit jeder Witterung zurechtkommen. Auf trockener Fahrbahn wurden daher die Testkandidaten bei Sommertemperaturen einem Sommerreifen gegenüber gestellt – und bis auf zwei in dieser Kategorie empfehlenswerte Modelle ( Michelin und Bridgestone) durchgehend mit "bedingt empfehlenswert" beurteilt. Das Argument, das Auto mit Ganzjahresreifen bei winterlichen Fahrbedingungen ohnehin stehen zu lassen, greift also nur zum Teil, weil viele der getesteten Modelle gerade auf trockener Fahrbahn, also vor allem im Sommer, nicht sonderlich gut abschneiden.

Ein ähnliches Bild bot sich den Testern auf Schneefahrbahn: Drei "empfehlenswert" ( Continental, Nokian, Uniroyal) stehen zwei "bedingt empfehlenswert" und zwei "nicht empfehlenswert" ( Vredestein, Bridgestone) gegenüber. Im Falle des Bridgestone besonders bitter, gehört der Weather Control A005 (laut Hersteller ist übrigens bereits der Nachfolger Weather Control A005 EVO erhältlich) ansonsten in allen anderen Lebenslagen zu den besten im aktuellen Test. Gerade auf Schneefahrbahn kann der bei SUVs oft verbaute Allradantrieb für trügerische Sicherheit sorgen. Er kaschiert meistens bergauf die Schwächen eines Reifens, bergab gibt es aber dann vielleicht - im wahrsten Sinn des Wortes - kein Halten mehr.