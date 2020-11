ÖAMTC: Crashtest-Ergebnisse auf hohem Niveau:

"Zunächst ist festzuhalten, dass beide Autos in Sachen Insassenschutz gut aufgestellt sind, sowohl was die Sicherheit für Erwachsene als auch jene für Kinder betrifft. Das gilt für fast alle Unfallszenarien, die im Crashtest simuliert werden. Nur beim seitlich versetzten Frontalaufprall – das passiert häufig beim Zusammenstoß zweier Autos – zeigte sich beim Honda Jazz ein stark erhöhtes Verletzungsrisiko am Brustbereich des Fahrers. Es ist anzunehmen, dass dieses Problem dem relativ geringen Gewicht und der speziellen Frontstruktur des Autos geschuldet ist.