Die Rainbow Nation erwartet Sie mit faszinierenden Landschaften, wilden Tieren und herzlichen Menschen.

Entdecken Sie endlos scheinende Weiten, tosende Wogen, wilde Canyons und die Big Five! Der Süden Afrikas erwartet Sie mit faszinierenden Landschaften, wilden Tieren und herzlichen Menschen. Johannesburg als größte Metropole Südafrikas ist idealer Ausgangspunkt für eine Safari im Kruger Nationalpark. Entlang der Gartenroute, eine der populärsten Urlaubsregionen Südafrikas, geht es für Sie unter anderem nach Stellenbosch, wo Sie im wohl berühmtesten Weinbaugebiet Südafrikas mehr über den Anbau und die Verarbeitung der edlen Trauben erfahren und den wunderbaren Wein selbstverständlich auch verkosten werden.Genießen Sie die letzten Tage Ihrer Rundreise und die pure Lebensfreude in Kapstadt, die Metropole am Fuße des mächtigen Tafelberges unweit des „Kap der guten Hoffnung".