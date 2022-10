Costa Toscana: Neue VAE & Oman-Winterroute 2022/23

Von 17. Dezember 2022 bis 11. März 2023 läuft die Costa Toscana auf ihren einwöchigen Reisen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und den Oman an. In Dubai (VAE), Muscat (Oman) und Abu Dhabi (VAE) ist dabei jeweils ein Aufenthalt von zwei Tagen und einer Nacht vorgesehen, sodass Reisende genug Zeit haben die Destinationen zu erkunden. Auf der Silvester-Kreuzfahrt wird nur Dubai über Nacht angelaufen, um das neue Jahr stilvoll zu feiern.

Hinweise: Die Kreuzfahrten werden als "Fly & Cruise" Paket ab/bis Wien angeboten und können aufgrund der aktualisierten Gesundheitsprotokolle auch von ungeimpften Gästen angetreten werden.

Ausflugsangebot: Von Helikopterflug bis Wasserpark

Um die Reiseziele noch intensiver erleben zu können, bietet Costa seinen Gästen eine breite Palette von Ausflügen an. Eine besondere Tour in Dubai ist zum Beispiel der Helikopterflug, der einen atemberaubenden Blick auf die Stadt der Superlative eröffnet. Ein weiteres Erlebnis ist die Wüstentour mit dem Jeep. In Muscat können die Gäste eine Bootsfahrt entlang der Küste des Omans an Bord einer Dhow, einem traditionellen Holzboot, unternehmen. In Abu Dhabi warten die berühmten Themenparks auf die Costa Gäste: die Ferrari World für Geschwindigkeitsfans; die Warner Brothers World, um den bekannten Zeichentrickfiguren zu begegnen; und die Yas Waterworld - ein riesiger Wasserpark mit 43 Attraktionen, darunter Rutschen, Wasserspiele und Pools. Alternativ kann man sich auch am exklusiven Strand von Al Maya Island entspannen, nur wenige Minuten von Abu Dhabi entfernt.

Für Golfbegeisterte wird demnächst außerdem das Paket "Cruise & Golf" angeboten, welches es Gästen ermöglicht, in einigen der schönsten Clubs in den VAE und im Oman Golf zu spielen.

Authentische Erlebnisse an Bord

Auch das Angebot an Bord der Costa Toscana wird auf das jeweilige Reiseziel zugeschnitten, wie etwa die gastronomischen Highlights, die von Bruno Barbieri, Hélène Darroze und Ángel León mitgestaltet wurden. In den Hauptrestaurants stellen die drei weltberühmten Köche die Reiseziele geschmacklich vor. Die "Destination Dishes" interpretieren die Traditionen und Aromen des Ortes, der am nächsten Tag besucht wird. Auch die drei Menüs des "Archipelago"-Gourmetrestaurants wurden von den Sterneköchen so konzipiert, dass die Gäste die jeweilige Reiseregion gastronomisch erkunden können.

Mit dem Unterhaltungsprogramm an Bord bietet Costa etwas noch nie Dagewesenes: Die Show "Essence" ist inspiriert von der Atmosphäre der "Arabian Nights" im Arabischen Golf.

Erleichterte Regeln für ungeimpfte Passagiere

Auf der neuen Reiseroute kommt eine umfassende Aktualisierung der Gesundheitsprotokolle zum Tragen: So können auch Ungeimpfte Urlaub an Bord der Costa Toscana machen. Gäste ohne oder mit unvollständiger Impfung benötigen lediglich ein negatives Testergebnis, das zum Zeitpunkt der Einschiffung nicht älter als 48 Stunden ist. (Für Gäste, die in Dubai einschiffen: Antigentest ab 5 bis 15 Jahren und PCR-Molekulartest ab 16 Jahren. Für Gäste, die in Abu Dhabi an Bord gehen: Antigentest ab 5 bis 11 Jahren und PCR-Molekulartest ab 12 Jahre.)

Für geimpfte Gäste ist kein Test vor der Einschiffung erforderlich. Kinder unter 5 Jahren können ohne Impfung und Test an Bord gehen.

