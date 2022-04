Neues von den Wiener Öffis

Ab 25. April finden umfassende Modernisierungsarbeiten der U1 Station Kaisermühlen statt. Bis voraussichtlich Sonntag, 7. August, durchfährt die U1 in Fahrtrichtung Leopoldau die Station Kaisermühlen.

Fahrgästen, die Richtung Leopoldau fahren und bei Kaisermühlen aussteigen wollen, empfehlen die Wiener Linien den Umstieg bei der Station Kagran. Dort gibt es einen Mittelbahnsteig, der einen raschen Richtungswechsel ermöglicht. Fahrgäste, die in diesem Zeitraum von Kaisermühlen in Richtung Leopoldau fahren möchten, können in die U-Bahn Richtung Oberlaa einsteigen und bei Donauinsel die Fahrtrichtung wechseln. Für den barrierefreien Umstieg wird die Station Vorgartenstraße empfohlen.

Die Sanierung des zweiten Bahnsteiges in Fahrtrichtung Oberlaa ist vom 8. August bis Ende November 2022 geplant.

Details zur Renovierung