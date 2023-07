Wanted: Best Young Driver 2023!

Neben der Teilnahme am internationalen Event von 6. bis 8. Oktober in Teesdorf (NÖ) und dem dazugehörigen Kennenlernen von Top-Fahrer:innen aus ganz Europa erwarten dich ein spannendes Programm und zahlreiche Sachpreise.

Nun bist du dran!

Du bist zwischen 18 und 26 Jahren, ein ÖAMTC Mitglied, besitzt einen gültigen B-Führerschein und möchtest der „Best Young Driver“ 2023 werden? Dann registriere dich jetzt bis zum 6. August 2023 und mit etwas Glück bist du beim nationalen Qualifying am 2. September 2023 dabei!

Was passiert nach der Registrierung?

Die 30 Teilnehmer:innen des Österreich-Vorentscheids werden am Tag nach dem Teilnahmeschluss am 7. August 2023 per Zufallsprinzip aus allen Registrierungen ausgewählt und erhalten vom ÖAMTC eine Teilnahmebestätigung per E-Mail.

Die Qualifikation in Österreich findet am 2. September 2023 im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Teesdorf (NÖ) statt. Und nein, du musst kein eigenes Auto haben, um am Event teilnehmen zu können, wir stellen dir gerne bei Bedarf ein Fahrzeug zur Verfügung.