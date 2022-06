Dolomitenradrundfahrt und SuperGiroDolomiti

Mehr als 1.000 Radsportlerinnen und Radsprtler stellen sich am 12. Juni wieder der Dolomitenradrundfahrt, einem 112 Kilometer langen Radmarathon durch Osttirol und Kärnten. Parallel dazu findet auch der SuperGiroDolomiti statt, der mit 232 Kilometern fast doppelt so lang ist. Die Route führt ebenfalls um die Lienzer Dolomiten herum, ist aber nach Südosten bis auf die italienische Seite erweitert.

Rund um die Großveranstaltung muss mit Verzögerungen aufgrund von Straßensperren gerechnet werden:

Die Amlacher Straße bei der Dolomitenhalle Lienz ist ab Zufahrt Christoph Zanon Straße bis zur Zufahrt Siedlung Einzianfeld in der Gemeinde Amlach) von Samstag, 11.6.2022, 18.00 Uhr bis Sonntag 12.6.2022, 12.00 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt.

Im Stadtgebiet Lienz gibt es am 12.6.2022 örtliche Umleitungen. Bei beiden Starts der Rennen (06.30 Uhr und 09.30 Uhr) erfolgen Anhaltungen im Stadtbereich für die Dauer der Veranstaltung, bis das Schlussfahrzeug passiert ist. Die Gemeindestraßen „Georg Hauger-Platz“ und Messinggasse bis zur „Kreuzgasse“ sowie die „Rosengasse“ bis zum „Johannesplatz“ sind während der Veranstaltung gesperrt.

Die Drautal Straße (B100) ist Fahrtrichtung Kärnten von der Landesgrenze Osttirol /Kärnten bis zur Kreuzung mit der B 110 Plöckenpass im Ortsgebiet von Oberdrauburg in der Zeit von 06.40 Uhr bis ca. 07.15 Uhr und 09.40 bis ca. 10.45 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Osttirol ist die Straße in der Zeit von 06.30 bis ca. 07.15 Uhr und 09.30 bis ca. 10.45 Uhr gesperrt.

Die Plöckenpass Straße (B110) ist im Ortsgebiet Oberdrauburg ab der Kreuzung B100 Drautal Straße, Fahrtrichtung Kötschach-Mauthen, in der Zeit von 06.40 Uhr bis ca. 08.00 Uhr und 09.40 bis ca. 11.15 Uhr gesperrt. In gegengesetzte Fahrtrichtung ist die Straße von 06.30 bis ca. 08.00 Uhr und von 09.30 bis ca. 11.15 Uhr gesperrt.

Weiteres ist die B110 ab der Plöckenpasskreuzung in Mauthen bis zum Grenzübergang Plöckenpass für beide Fahrtrichtungen von 07.15 bis 13.00 Uhr gesperrt.

Gailtal Straße (B111) ,Abschnitt Lesachtal, ist von der Lesachtalkreuzung in Kötschach-Mauthen (B110 / B111) bis zur Landesgrenze Tirol für beide Fahrtrichtungen von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr gesperrt.