Österreichs beste Autofahrerin

Am 10. September 2022 wurde das "She's Mercedes Lady Day" Finale – Österreichs größte Verkehrssicherheitsaktion für Frauen – im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf ausgetragen. Die glückliche Siegerin Lena Ungersböck aus Lindabrunn (NÖ) konnte sich unter 48 Finalistinnen durchsetzen und mit ihrem Fahrkönnen überzeugen. Die 19-jährige Niederösterreicherin – sie ist die bisher jüngste Gewinnerin – darf sich über eine Mercedes-Benz A-Klasse im Wert von 45.000 Euro freuen.

Der Lady Day, durchgeführt von der ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit den Partnern Mercedes-Benz, Michelin, Point-S und Casino Baden, feierte in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. Ziel der ÖAMTC Fahrsicherheitstrainings ist es, Alltags- sowie Ausnahmesituationen im Straßenverkehr noch besser meistern zu können. Bisher haben über 15.000 Damen diese Chance im Rahmen des She’s Mercedes Lady Day genutzt. Im Zuge der Trainings konnten die Teilnehmerinnen erleben, welche Möglichkeiten moderne Sicherheitssysteme von Mercedes-Benz bieten und so die umfassende Sicherheitsphilosophie des Sterns kennenlernen.

Für die heurige Ausgabe des "She's Mercedes Lady Day " haben sich wieder über 2.500 Frauen aus ganz Österreich angemeldet, 600 Autofahrerinnen wurden schließlich für den Wettbewerb ausgelost. In Einzelbewerben, ausgetragen in den acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren, stellten die Wettbewerbsteilnehmerinnen von April bis August 2022 ihr Fahrkönnen, Geschicklichkeit, aber auch ihr umfangreiches Wissen in Sachen Pkw und Autofahren unter Beweis. Die jeweiligen Tagessiegerinnen qualifizierten sich für das große Finale.