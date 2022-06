ÖAMTC und E.ON kooperieren bei Elektromobilität

"Außerdem wird laufend in den Ausbau des ÖAMTC ePower Ladenetzes investiert, auch in diesem Jahr werden weitere Ladestationen an ausgewählten Standorten eröffnet. Darüber hinaus können ÖAMTC ePower Kund:innen an Ladepunkten unserer Partner laden, aktuell über 4.300 österreichweit", so Ernst Kloboucnik, Landesdirektor des ÖAMTC für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. „Gemeinsam mit E.ON wollen wir jetzt auch den Ausbau der häuslichen Ladeinfrastruktur mit preiswerten Angeboten vorantreiben.“

„Bei E.ON freuen wir uns sehr, die Mitglieder von Österreichs größtem Mobilitätsclub mit umfassenden Ladelösungen für Zuhause zu unterstützen und dabei unsere Expertise als erfahrene Elektromobilitäts-Expert:innen einzubringen. In Deutschland befördern wir die klimafreundliche Mobilität unter anderem bereits erfolgreich mit einem Angebot für die Mitglieder des landesweit größten Automobilclubs in Partnerschaft mit der ADAC SE“, erklärt Christoph Ebert, Geschäftsführer von E.ON Drive. E.ON bietet in Österreich Ladelösungen sowie Strom und Erdgas für Privatkund:innen an.