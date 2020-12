ÖAMTC-Diskussionsforum Diversität "Chancengleichheit durch Digitalisierung?"

Ein erfolgreiches Beispiel, wie Digitalisierung die Chancengleichheit verschiedener Gruppen erhöht, sind "Nachrichten in einfacher Sprache". "Zielgruppengerechte Sprache hilft Medien, Unternehmen und Institutionen, ihr Publikum bzw. ihre Kunden besser zu erreichen. Zugleich machen Texte in leichter Sprache für viele Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft und an der Demokratie erst möglich", fasst Christian Kneil, Leiter APA-MultiMedia und Projektleiter von "Nachrichten in einfacher Sprache", zusammen. Ähnlich wie beim Konzept "Design for all" profitieren mehrere Zielgruppen davon, u. a. Menschen mit Lernschwächen, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Demenzerkrankungen.