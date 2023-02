Einsatzstarke Ferienwoche für ÖAMTC-Flugrettung

Besonders einsatzreich gestaltete sich die vergangene Ferienwoche für die ÖAMTC-Flugrettung. Viele Urlauber:innen und Kärntner:innen zog das Kaiserwetter auf die heimischen Pisten – leider kamen nicht alle von ihnen unversehrt ins Tal.

Die ÖAMTC-Flugrettung wurde in der Semesterferienwoche zu insgesamt 26 Notfällen auf Kärntens Pisten gerufen. Mehr als die Hälfte der Einsätze wurde dabei vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber „Alpin 1“ absolviert. Dieser ist in Patergassen, inmitten von den hoch frequentierten Skigebieten Turracher Höhe und Bad Kleinkirchheim positioniert, um in den Wintermonaten eine optimale und schnelle notärztliche Versorgung zu garantieren.

Erst am Sonntag, den 19.02.2023, war der ÖAMTC-Hubschrauber „Alpin 1“ bei einem Notfall auf der Turracher Höhe im Einsatz. Ein 19-jähriger Skifahrer aus Belgien stürzte bei der Talabfahrt auf der Kornock-Piste. Dabei zog sich der Verunfallte eine Beinverletzung zu. Der verletzte Skifahrer wurde mit dem „Alpin 1“-Hubschrauber des ÖAMTC ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.