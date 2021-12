Region Westschweiz

Annecy gilt als das ›Venedig der Alpen‹, woran der glasklare See mit der hübschen Platanenpromenade vor der Stadt nicht ganz unbeteiligt ist. Mit zwei großen Wasserläufen, dem künstlichen Canal du …

Bauwerk in Annecy

Der einstige Völkerbundpalast in Genf, 1929-37 im neoklassizistischen Stil erbaut, gehört mit einer Grundfläche von 25.000 qm bis heute zu den größten Gebäuden der Welt. Die dem See zugewandte …

Bauwerk in Genf

Als europäischer Sitz der Vereinten Nationen ist Genf in aller Welt bekannt. Dass sich dort auch das ungewöhnlichste Altstadt-Ensemble der Schweiz verbirgt, wissen die wenigsten. Genf (frz. Genève) …

Bauwerk in Genf

Exklusiv Cathédrale Saint-Pierre Bauwerk in Genf Auf dem höchsten Punkt der Altstadt (Vieille Ville) von Genf thront die Kathedrale. Erbaut im 12. Jh. im romanischen Stil, hat sie im Laufe der Zeit gotische Elemente erhalten, vor allem im Innern. …

Exklusiv Romainmôtier Bauwerk in Romainmôtier Das mittelalterliche Städtchen besitzt eines der ältesten Gotteshäuser der Schweiz. Die Kirche St-Pierre et St-Paul, ein Kleinod romanischer Baukunst, wurde zwischen 990 und 1030 erbaut und war Teil …

Exklusiv Lausanne Bauwerk in Lausanne Eine hübsche Altstadt, ein buntes Kulturleben und beste Freizeitmöglichkeiten an der ›Schweizer Riviera‹ machen die Kapitale des Waadtlandes zum beliebten Urlaubsziel.

Lausanne ist eine Metropole im …

Exklusiv Yverdon-les-Bains Bauwerk in Yverdon-les-Bains An der Südspitze des Neuenburger Sees laden eine hübsche Altstadt sowie ein Thermal- und Kurbad zum Aufenthalt ein. Ein Savoyer-Schloss aus dem 13. Jh. thront als Vierturmanlage über den barocken und …

Exklusiv Vallée du Giffre Natur in Sixt Fer à Cheval Von Mieussy bis zum gut 30 km entfernt liegenden Cirque du Fer-à-Cheval, einem hufeisenförmigen Felskessel mit bis zu 700 m hohen Kalkwänden, verengt sich das Tal des Flusses Giffre zusehends.

Vom …

Exklusiv Vevey Bauwerk in Vevey An der Uferpromenade von Vevey erinnert ein Denkmal an Charlie Chaplin, der seit Mitte der 1950er-Jahre hier lebte und 1977 in Vevey verstarb. Zusammen mit seiner Frau Oona ist er auf dem Friedhof im …

Exklusiv Chamonix Bauwerk in Chamonix Chamonix, im Tal der Arve gelegen, wird vom 4810 m hohen Mont Blanc, dem höchsten Berg der Alpen, überragt.

Seit 1924 in Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele ausgetragen wurden, hat sich die …

Exklusiv Château de Chillon Bauwerk in Territet-Veytaux Das gewaltige Schloss mit seinen drei Innenhöfen, 25 verschachtelten Gebäudeteilen, Türmen, Zinnen und Erkern befindet sich in einmaliger Lage auf einem Felsvorsprung am See und ist das meistbesuchte …

Exklusiv Neuchâtel Bauwerk in Neuchatel Die Hauptstadt des Kantons Neuenburg, eingebettet zwischen dem gleichnamigen See und dem bis zu 1000 m aufragenden Juragebirge, besitzt französische Eleganz und studentisches Flair. Das …

Exklusiv Abtei St-Maurice Bauwerk in St. Maurice Das Kloster gilt als ältestes der Schweiz. Die Stiftskirche mit einem schönen Turm aus dem 11. Jh. verwahrt den bedeutenden Kirchenschatz, zu dem ein edelsteinbesetzter Reliquienschrein aus der …

Exklusiv Avenches Bauwerk in Avenches Im mittelalterlichen Städtchen Avenches wurden Überreste der römischen Stadt Aventicum freigelegt. Mit rund 20.000 Einwohnern erlebte sie im 2. Jh. ihre Blütezeit. Wichtigstes Bauwerk ist das …

Exklusiv Vallée du Trient Bauwerk in Vernayaz Am Eingang des Tals rauscht der Bach Trient durch eine Schlucht von einzigartiger Wildheit und mündet bei Vernayaz in die Rhône.

Der Mont-Blanc-Express durchquert von Martigny ins französische …

Exklusiv Fondation Pierre Gianadda Museen in Martigny Die 1976 gegründete Stiftung ist bekannt für ihre hochkarätigen Wechselausstellungen, etwa zu Matisse, Renoir, Modigliani oder Monet. Der postmoderne Betonbau, der um die Reste einer Thermenanlage …

Exklusiv Gruyères Bauwerk in Gruyeres Auf einem Hügel liegt das autofreie Bilderbuchdorf: mit Schloss und Stadtmauer, Marktplatz und Bürgerhäusern, die teilweise noch aus dem 15. Jh. stammen. Ein Rundgang durch den Schlossgarten und die …

Exklusiv Fribourg Bauwerk in Fribourg Eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtensembles Europas liegt an den Ufern der Sarine (dt. Saane) und teilt sich in Unterstadt und Oberstadt - mit 300 m Höhenunterschied!

2 km …

Exklusiv Bieler See Natur in Biel Am Fuß des Juragebirges bildet der See das glitzernde Herz einer lieblichen Kulturlandschaft: Steile Weinberge des exquisiten Anbaugebietes Bieler See und die nostalgischen Winzerdörfer Twann, …

Exklusiv Schwarzenburg Bauwerk in Schwarzenburg Wenige Kilometer südlich von Bern entfernt beginnt eine völlig andere Welt. Sie ist vom dörflichen Alltag vergangener Jahrhunderte geprägt. Schwarzenburg ist das Zentrum des Naturpark Gantrisch, und …

Exklusiv Sion Bauwerk in Sion Zu Füßen zweier imposanter Felsen und eingebettet ins Rhônetal liegt diese von der Sonne verwöhnte Kleinstadt mit viel Kultur, schönen Häusern und französischem Flair. Die Innenstadt von Sion, …

Exklusiv Grande Dixence Natur in Heremence Mit der 700 m langen Dammkrone und einer Mauerhöhe von 285 m ist das Wassersperrwerk von Grande Dixence am Ende des Val d’Hérémence die höchste Gewichtsstaumauer der Welt. 6 Mio. Kubikmeter Beton, …

Exklusiv Bern Bauwerk in Bern Schon die geschützte Lage in einer Schleife der Aare verleiht Bern seinen behaglichen Charakter. Richtig gemütlich wird es in der Altstadt, wo man sich sofort wohlfühlt.

Die Hauptstadt der Schweiz …

Exklusiv Kunstmuseum Bern Museen in Bern Eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Schweiz ist hier zu Hause. Unter der internationalen Kunst des 14.-20. Jh. ragen Werke der Schweizer Maler Ferdinand Hodler mit seinen symbolistischen …

Exklusiv Zytglogge Bauwerk in Bern Das Meisterwerk Schweizer Uhrmacherkunst an der Fassade des Zeitglockenturms in der Kramgasse ist eines der ältesten funktionsfähigen Uhrwerke der Welt. Seit 1530 zeigt es Uhrzeit, Wochentag, Datum, …

Exklusiv Münster St. Vinzenz Bauwerk in Bern Aus dem gleichförmigen Dächermeer der Altstadt ragt das Münster auffällig heraus. Es birgt wertvolle Schätze: ein geschnitztes Chorgestühl aus der Renaissance, einen gotischen Taufstein (1524) sowie …

Exklusiv BärenPark Natur in Bern Seit Jahrhunderten ist es Tradition, im Bärengraben das Berner Wappentier zu halten. Der Bärengraben von 1857 ist inzwischen um den 6000 ha großen BärenPark erweitert. Am Hang der Aare tummeln sich …

Exklusiv Adelboden Bauwerk in Adelboden Der Ort, heute für sein weitläufiges Skigebiet über mehrere Berge bekannt, war einst ein ärmliches Bauerndorf. Spuren des alten Adelboden finden sich in der Dorfkirche, die im 15. Jh. von den Bauern …

Exklusiv Thun Bauwerk in Thun Thun mit seinen engen Gassen, schönen Plätzen und prächtigen Zunft- und Bürgerhäusern ist ein Schmuckstück des Schweizer Städtebaus. Überdachte Holzbrücken überqueren die Aare, die gesäumt ist von …

Exklusiv Kiental Natur in Reichenbach Auf drei Seiten des kleinen Tschingelsees streben die Felswände steil gen Himmel, ringsum rauschen Wasserfälle zu Tal, darüber grüßen die firngleißenden Gipfelchen der mächtigen Blümlisalp: Das …

Exklusiv Zermatt Bauwerk in Zermatt Die ersten Touristen, überwiegend Engländer, die die umliegenden Berge bezwingen wollten, kamen ab 1820 nach Zermatt. 1838 eröffnete mit dem Mont Cervie, das heute Monte Rosa heißt, der erste …

Exklusiv Lauterbrunnen Bauwerk in Lauterbrunnen Das Städtchen eignet sich als Ausgangspunkt für Ausflüge in das von Gletschern tief ausgeschliffene Lauterbrunnental und zu einer Reihe von mächtigen Wasserfällen: Schon am Dorfrand stürzt der …

Exklusiv Saas-Fee Bauwerk in Saas Fee Lärchenholz-Stadel aus dem 17. und 18. Jh. erinnern an die Zeiten, als die Landwirtschaft noch Grundlage der Existenz war. Das Panorama der 18 Viertausender rund um das Saastal ist spektakulär. Die …

Exklusiv Jungfraujoch Natur in Wengen Top of Europe - und das Schweizziel schlechthin ist das Jungfraujoch mit dem höchstgelegenen Bahnhof Europas auf 3454 m. Besucher aus aller Welt fahren an 365 Tagen im Jahr mit der Jungfraubahn in …

Exklusiv Brig Bauwerk in Brig Die autofreie Innenstadt von Brig prägen schmucke Altstadtgässchen, Patrizier- und Kaufmannshäuser. Das Jesuitenkolleg mit der Kirche Spiritus Sanctus (1687 eingeweiht) besitzt eine reiche …

Exklusiv Bettmeralp Bauwerk in Bettmeralp Vom Rhônetal surrt eine Kabinenbahn auf den Sonnenbalkon der autofreien Bettmeralp. Gemütliche Holzchalets statt Hotelpaläste beherrschen die Szenerie. Nach dem Wandern bietet sich der Bettmersee zum …

Exklusiv Beromünster Bauwerk in Beromünster Im Mittelpunkt des Chorherrenstifts Beromünster steht die dreischiffige Kirche St. Michael aus dem frühen Mittelalter, die später mit Barock- und Rokokoelementen festlich ausgestattet wurde.

Rund um …

Exklusiv Hallwilersee Natur in Meisterschwanden Am Nordufer des in Weinberge, Obstwiesen und Getreidefelder eingebetteten Hallwilersees thront das romantische Wasserschloss Hallwyl (13. Jh.) auf zwei Inseln zwischen Bacharmen und künstlichen …

Exklusiv Sarnen Bauwerk in Sarnen Am Nordufer des Sarner Sees liegt Sarnen, der Hauptort des Kantons Obwalden. Im Zentrum vor dem barocken Rathaus (18. Jh.) erinnert der Pranger an die Zeit der Hexenverfolgung. Im Hexenturm aus dem 1…

Exklusiv Luzern Bauwerk in Luzern Schon bei den alten Römern war diese Stadt beliebt. Im 7. Jh. ebneten die Alemannen der Stadt den Weg zu ihrer heutigen Bekanntheit. Argumente für Luzern (81.000 Einw.) gibt es genug: die Lage am …