Region Makedonien und Thrakien

Im Nordosten Griechenlands fügen sich ausgedehnte Strände, eine relativ üppige Vegetation und archäologische Stätten von Weltrang zu einem bunten harmonischen Gesamtbild. In den beiden Regionen Zentralmakedonien und Ostmakedonien/Thrakien zeigt sich Hellas von einer ungewöhnlichen Seite: sanft gewellte Hügel und weite Ebenen mit ausgedehnten Feldern, auf denen Getreide und Mais, Baumwolle, Sonnenblumen und Tabak wachsen. Naturfreunden hat Nordost-Griechenland einiges zu bieten: In Lagunen und in den Mündungsgebieten der wasserreichen Flüsse Strimonas, Nestos und Evros leben Flamingos und Pelikane, und im Wald von Dadia sind fast alle Greifvogelarten Europas heimisch. Landschaftlich besonders reizvoll ist die an eine Handfläche mit drei Fingern erinnernde Halbinsel Chalkidiki. Sie lockt mit ihren vielen Sandstränden und Hotels Flugpauschalreisende in großer Zahl an. Individualreisende dagegen schätzen die grünen gebirgigen Inseln Thassos und Samothraki sowie das strandreiche Limnos.