ÖAMTC-Crashtest: DS und Honda gut, Dacia schwach:

Der französische Familienwagen überzeugt in Sachen Kinder- und Erwachsenensicherheit, der Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer fällt demgegenüber ein wenig ab. Beim DS 4 sieht man allerdings deutlich den Unterschied zwischen Serienausstattung (4 Sterne) und optionalem Sicherheitspaket (5 Sterne):

Wer in Letzteres investiert, bekommt anstelle eines kamerabasierten Notbremsassistenten einen, der zusätzlich mit Radar ausgestattet ist. Der funktioniert so gut, dass er das Auto in der Gesamtwertung auf 5 Sterne hebt. Grundsätzlich ist es erfreulich, wie gut die Technik geeignet ist, Unfälle zu verhindern. Dennoch muss man kritisieren, dass ein so starker Assistent nicht zur Serienausstattung gehört, sondern extra gekauft werden muss.