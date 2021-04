Mit dem Rad am Heck in den Urlaub

Wer sein Fahrrad mit auf Reisen nimmt, montiert es am einfachsten auf einem Heckträger. Dadurch wird jedoch oft das hintere Kennzeichen verdeckt. In so einem Fall kann hierzulande entweder das "normale weiße Kennzeichen" umgesteckt und am Fahrradträger angebracht werden oder es kann eine rote Kennzeichentafel beantragt werden, die dann dauerhaft am Radträger verbleibt. Bei Reisen ins Ausland war dabei bisher Vorsicht geboten.

"Die roten Kennzeichen waren bisher im Ausland oft unbekannt bzw. nur erlaubt, wenn man zusätzlich das internationale Unterscheidungszeichen, das 'A-Pickerl', auf dem Fahrzeug oder Heckträger angebracht hatte", sagt ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.