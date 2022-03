Ferdinand Habsburg erhält AMF-Trophäe "Motorsportler des Jahres"

Im vergangenen Herbst hatten die AMF-Gremien mit Ferdinand Habsburg im Automobilsport und Matthias Walkner im Motorradsport die Motorsportler des Jahres 2021 bekanntgegeben. Die feierliche Übergabe bei der traditionellen AMF-Ehrung konnte coronabedingt nicht stattfinden, seither wurde an einer Übergabemöglichkeit gearbeitet. Am Dienstag, 22. März 2022, war es dann für einen der Preisträger so weit: Im ÖAMTC-Mobilitätszentrum, wo die Austria Motorsport ansässig ist, erhielt Ferdinand Habsburg im Rahmen einer kleinen Zeremonie die Trophäe "Motorsportler des Jahres 2021" von Harald Hertz, Präsident der Austrian Motorsport Federation (AMF).

"Ferdinand Habsburg hat im August des Vorjahres als Debütant in Le Mans mit seinem Klassensieg in der LMP2 triumphiert – eine herausragende Leistung, die wir von der Austria Motorsport gerne honorieren", gratulierte Hertz.