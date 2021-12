Region Tessin

Um die großen Seen im Tessin und in der nördlichen Lombardei verschwistert sich Schweizer Bodenständigkeit mit italienischer Lebensfreude, der Sinn für das Schöne mit wirtschaftlichem Erfolg. Die Hochgebirgstäler im Norden des Schweizer Kantons Tessin sind von den Seeufern in Tagesausflügen zu erreichen. Urbanität und Einsamkeit liegen dicht beieinander. Die großen Städte Bellinzona und Lugano im Südtessin stehen im faszinierenden Kontrast zu den verträumten Dörfern der Berge und Täler. Deren traditionelle Bruchsteinhäuser dienen als Ferienwohnungen. Das Tessin und die Seen sind beliebte Reiseziele und bieten außer Naturerlebnissen auch Kulturattraktionen. Es gibt sogar zwei Welterbestätten der UNESCO: Bellinzona mit den Burgen Castelgrande, Montebello und Sasso Corbaro und der Monte San Giorgio mit Höhlen und 300 Mio. Jahre alten Fossilien.