Pannenhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

Служба ремонту та буксирування автомобілів „ÖAMTC“ від тепер буде доступна для біженців з України в Австрії безкоштовно.

Кожному, хто потребує допомоги, у разі поломки буде її надано без бюрократії та незалежно від членства „ÖAMTC“.

Люди, яким потрібна допомога для тимчасового ремонту та буксирування автомобілів, можуть зателефонувати в „ÖAMTC“ за номером екстреної допомоги 120.