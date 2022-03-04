Pannenhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine
Tехнічна допомога на дорозі автомобілів біженців з України
Die Pannenhilfe und der Abschleppdienst des ÖAMTC werden ab sofort Flüchtenden aus der Ukraine in Österreich unentgeltlich zur Seite stehen.
Allen, die Hilfe brauchen, wird im Fall einer Panne unbürokratisch und unabhängig von einer ÖAMTC Mitgliedschaft weitergeholfen.
Personen, die zur Wiederherstellung ihrer motorisierten Mobilität Hilfe benötigen, können sich über den Notruf 120 an den ÖAMTC wenden.
ÖAMTC Nothilfe
Інформація українською мовою
Служба ремонту та буксирування автомобілів „ÖAMTC“ від тепер буде доступна для біженців з України в Австрії безкоштовно.
Кожному, хто потребує допомоги, у разі поломки буде її надано без бюрократії та незалежно від членства „ÖAMTC“.
Люди, яким потрібна допомога для тимчасового ремонту та буксирування автомобілів, можуть зателефонувати в „ÖAMTC“ за номером екстреної допомоги 120.
Информация на русском языке
Tехническая помощь на дороге для беженцев из Украины
Аварийная служба буксировки и ремонтa „ÖAMTC“ будут доступны c этого момента беженцам из Украины в Австрии бесплатно.
Для всех, кто нуждается в помощи на дороге в случае поломки, помогут без бюрократии и независимо от членства в „ÖAMTC“.
Люди, которым нужна помощь для временнoгo ремонтa и буксировки машины, могут позвонит в „ÖAMTC“ по номеру экстренной помощи 120.