ÖAMTC Fahrtechnik nimmt Betrieb wieder auf

Nach dem dritten Corona-Lockdown wird der Betrieb in allen acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren am 8. Februar 2021 wieder regulär aufgenommen. Unter Einhaltung umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen sollen zusätzlich zu den gewerblichen Trainings auch wieder die für den Führerschein gesetzlich vorgeschriebenen Mehrphasentrainings sowie Fahrsicherheitstrainings für Privatpersonen absolviert werden. Bereits gebuchte Kurse, die aufgrund der Schließung nicht durchgeführt werden konnten, können nachgeholt werden. "Seit Monaten warten viele Führerschein-Neulinge auf die Möglichkeit, ihre Lenkerausbildung bei uns abschließen zu können. Individuelle Mobilität sollte besonders in der aktuellen Krise für alle sichergestellt sein. Für den Wiedereinstieg in den Betrieb haben wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket implementiert, das noch strengere Hygienestandards zusätzlich zu den neuen, vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen enthält", erklärt Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik.

Teilnehmer und Besucher sowie Mitarbeiter müssen sich bis auf Weiteres an folgende Regeln halten: