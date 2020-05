ÖAMTC Fahrtechnik hat Betrieb wieder aufgenommen

Zudem fanden in sämtlichen ÖAMTC Fahrtechnik Zentren umfangreiche Instandhaltungsarbeiten statt. "Das Auto ermöglicht gerade in der jetzigen Situation individuelle Mobilität und bietet, sofern die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, Sicherheit vor dem Virus. Wir haben die Zeit des Corona-Lockdown genutzt, um unsere Zentren instand zu setzen und notwendige Arbeiten auf den Pisten vorzunehmen. Unsere Teilnehmer können sich nun wieder für eine sichere Fahrt im Straßenverkehr vorbereiten", erklärt Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik und er fügt hinzu: "Der Asphalt und die Beläge der Pisten, die Pistenbewässerung und die Düsen der Wasserhindernisse wurden in allen Zentren während der Zeit der Schließung laufend gewartet und für den Tag der Wiederaufnahme des Kursbetriebs einsatzbereit gemacht."