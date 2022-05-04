Важная информация для украинских автовладельцев в Австрии
Проезд и виньетка
Транспортные средства гуманитарной помощи и индивидуальные путешественники освобождены от уплаты пошлин на австрийских автомагистралях и скоростных дорогах. Это касается всех типов платы, то есть виньетки, секции и грузовика.
Термин «перевозка гуманитарной помощи» включает как поездки с целью перевозки грузов, так и путешествия с целью перевозки людей, считающихся перемещенными лицами в понимании Постановления о перемещенных лицах, Бюллетень Федерального закона II № 92/2022.К личному транспорту относятся все автотранспортные средства с украинскими номерами.
Бесплатный проезд для частных лиц ограничен до 30 июня 2022 года, транспортировка гуманитарной помощи бесплатно до неопределенного срока. Больше информации можно найти здесь.
Страхование украинских автомобилей
Если у вас есть грин-карта, вы можете обрабатывать ущерб от несчастных случаев непосредственно через страховую компанию.
Тот, кто не имеет грин-карты, должен был бы оформить пограничную страховку. Из этого обязательства сделано исключение, о чем сообщила страховая ассоциация.
Согласно этому, по крайней мере, до 30 июня 2022 года полиция не должна подавать никаких жалоб, если не будет предъявлена грин-карта или пограничная страховка.
Как долго можно ездить на автомобиле с украинскими номерами в Австрии?
Пока нет обязанности регистрировать эти транспортные средства в Австрии, если и пока этими транспортными средствами пользуются перемещенные лица из Украины с правом проживания в понимании Постановления о перемещенных лицах. Транспортные средства с украинскими номерами и регистрацией могут использоваться беженцами в Австрии в течение одного года.
Если у вас есть основное место жительства в Австрии, вы можете добровольно зарегистрировать транспортное средство в Австрии, если хотите. Однако в этом случае должны соблюдаться требования законодательства и предоставлены необходимые доказательства. Не существует правила исключения для упрощенного поступления без необходимых предпосылок и доказательств.
С австрийской регистрацией владелец транспортного средства также имеет финансовые требования: необходимо уплатить NoVA (стандартный налог на потребление) и страховой налог, связанный с двигателем.
Дополнительную информацию о транспортных средствах как бытовых вещах можно найти здесь.
Как долго можно использовать украинские водительские права в Австрии?
Поскольку Украина не входит в ЕС, эти водительские права необходимо обменять на австрийские шесть месяцев спустя после проживания. После этого документ утрачивается в Австрии.
Понятие места жительства согласно законодательству о водительских правах основывается на фактических обстоятельствах, независимо от формы регистрации и независимо от статуса по законодательству об иностранцах.
Нынешние украинские водительские права (примерно с 2005 года) очень похожи на удостоверение водителя кредитной карты ЕС, а также содержат примерно те же классы водительских прав. Поэтому международное водительское удостоверение или перевод обычно не требуется. При необходимости перевод водительских прав можно получить в ÖAMTC. Больше информации о переводе можно найти здесь.
Как превратить украинское водительское удостоверение в австрийское?
Для переоформления водительского удостоверения необходимо пройти медицинское освидетельствование и практический экзамен по вождению.
Подробную информацию о переоформлении водительских прав на русском языке можно найти здесь.
Мобильный без автомобиля – информация также на украинском
Информация от ÖBB для путешественников поездами из Украины
Поддержка от Wiener Linien для людей, бежавших из Украины
Информация для пассажиров из Украины на автобусы и поезда в Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
Другая важная информация из федеральных земель
Wien(также на украинском)
Salzburg (также на украинском)
Tirol (также на украинском)
Vorarlberg (частично на украинском)
Как поддержать людей в Украине?
Многие австрийские и украинские организации предоставляют продукты питания и средства гигиены на месте, и их можно поддержать за счет пожертвований. Мы направляем всех, кто хочет помочь сейчас, в организации помощи, которые в первую очередь просят финансовую поддержку:
- Rotes Kreuz: Spenden für Menschen in der Ukraine: Hilfe für die Ukraine
- Caritas: Spenden für Kinder und Familien in der Ukraine
- Diakonie: Ukraine: Katastrophenhilfe startet. Jetzt spenden!
- Volkshilfe: 2022 Notfall - Unsere Nachbarn in der Ukraine brauchen uns!
- Ärzte ohne Grenzen: Spende für Ärzte ohne Grenzen
- SOS-Kinderdorf: Spenden für Kinder und Familien in der Ukraine
- UNICEF: Hilfe für Kinder in der Ukraine
- Samariterbund: Ukraine: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
- Nachbar in Not: NACHBAR IN NOT - Hilfe für die Ukraine
- UNHCR: Spenden an das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR
- Apotheker ohne Grenzen Österreich: Hilfe für die Ukraine