Важная информация для украинских автовладельцев в Австрии

Проезд и виньетка



Транспортные средства гуманитарной помощи и индивидуальные путешественники освобождены от уплаты пошлин на австрийских автомагистралях и скоростных дорогах. Это касается всех типов платы, то есть виньетки, секции и грузовика.

Термин «перевозка гуманитарной помощи» включает как поездки с целью перевозки грузов, так и путешествия с целью перевозки людей, считающихся перемещенными лицами в понимании Постановления о перемещенных лицах, Бюллетень Федерального закона II № 92/2022.К личному транспорту относятся все автотранспортные средства с украинскими номерами.

Бесплатный проезд для частных лиц ограничен до 30 июня 2022 года, транспортировка гуманитарной помощи бесплатно до неопределенного срока. Больше информации можно найти здесь.

Страхование украинских автомобилей

Если у вас есть грин-карта, вы можете обрабатывать ущерб от несчастных случаев непосредственно через страховую компанию.

Тот, кто не имеет грин-карты, должен был бы оформить пограничную страховку. Из этого обязательства сделано исключение, о чем сообщила страховая ассоциация.

Согласно этому, по крайней мере, до 30 июня 2022 года полиция не должна подавать никаких жалоб, если не будет предъявлена ​​грин-карта или пограничная страховка.

Как долго можно ездить на автомобиле с украинскими номерами в Австрии?

Пока нет обязанности регистрировать эти транспортные средства в Австрии, если и пока этими транспортными средствами пользуются перемещенные лица из Украины с правом проживания в понимании Постановления о перемещенных лицах. Транспортные средства с украинскими номерами и регистрацией могут использоваться беженцами в Австрии в течение одного года.

Если у вас есть основное место жительства в Австрии, вы можете добровольно зарегистрировать транспортное средство в Австрии, если хотите. Однако в этом случае должны соблюдаться требования законодательства и предоставлены необходимые доказательства. Не существует правила исключения для упрощенного поступления без необходимых предпосылок и доказательств.

С австрийской регистрацией владелец транспортного средства также имеет финансовые требования: необходимо уплатить NoVA (стандартный налог на потребление) и страховой налог, связанный с двигателем.

Дополнительную информацию о транспортных средствах как бытовых вещах можно найти здесь.

Как долго можно использовать украинские водительские права в Австрии?

Поскольку Украина не входит в ЕС, эти водительские права необходимо обменять на австрийские шесть месяцев спустя после проживания. После этого документ утрачивается в Австрии.

Понятие места жительства согласно законодательству о водительских правах основывается на фактических обстоятельствах, независимо от формы регистрации и независимо от статуса по законодательству об иностранцах.

Нынешние украинские водительские права (примерно с 2005 года) очень похожи на удостоверение водителя кредитной карты ЕС, а также содержат примерно те же классы водительских прав. Поэтому международное водительское удостоверение или перевод обычно не требуется. При необходимости перевод водительских прав можно получить в ÖAMTC. Больше информации о переводе можно найти здесь.

Как превратить украинское водительское удостоверение в австрийское?

Для переоформления водительского удостоверения необходимо пройти медицинское освидетельствование и практический экзамен по вождению.

Подробную информацию о переоформлении водительских прав на русском языке можно найти здесь.

Мобильный без автомобиля – информация также на украинском

Информация от ÖBB для путешественников поездами из Украины

Поддержка от Wiener Linien для людей, бежавших из Украины

Информация для пассажиров из Украины на автобусы и поезда в Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Другая важная информация из федеральных земель

Wien(также на украинском)

Niederösterreich

Burgenland

Oberösterreich

Steiermark

Kärnten

Salzburg (также на украинском)

Tirol (также на украинском)

Vorarlberg (частично на украинском)

Как поддержать людей в Украине?

Многие австрийские и украинские организации предоставляют продукты питания и средства гигиены на месте, и их можно поддержать за счет пожертвований. Мы направляем всех, кто хочет помочь сейчас, в организации помощи, которые в первую очередь просят финансовую поддержку: