Region Burgund

Die Herzöge mögen zwar in Dijon regiert haben, doch in Beaune hielten sie Hof. Dieser Tatsache verdankt die Weinkapitale der Côte d'Or zahlreiche architektonische Preziosen. Dass die Hauptstadt des …

Exklusiv Tournus

Bauwerk in Tournus

In der einst gallorömischen Siedlung am Ufer der Saône, an dem heute gerne Flusstouristen ankern, künden Platanen und Cafétische auf dem Trottoir bereits den Süden an. In der Altstadt wechseln sich …