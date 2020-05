C7 - Einsatz am Almerhorn

Die Crew von Christophorus 7 aus Nikolsdorf wurde am Mittwoch (27.5.2020) zu einem Einsatz am Almerhorn im Gemeindegebiet von St. Jakob in Defereggen gerufen. Eine Einheimische ist trotz hervorragender Ausrüstung mit entsprechendem Schuhmaterial und Steigeisen während der letzten Meter im Anstieg zum Gipfel am Eis auf etwa 2.900 Meter Seehöhe ausgerutscht und etwa 150 Höhenmeter weit abgestürzt. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ein Bergkamerad alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Patientin von C7 in die Uniklinik Innsbruck zur weiteren Behandlung geflogen.