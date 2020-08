ÖAMTC-Flugrettung: Doppelter Nachteinsatz nach CO-Unfall

In der Nacht von gestern auf heute wurden gegen 22:30 Uhr nacheinander die ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 (Krems) und Christophorus 17 (St. Michael) alarmiert. Zwei Patientinnen mit Kohlenmonoxid-Vergiftung mussten vom Wiener Krankenhaus Nord schnellstmöglich ins Universitätsklinikum Graz – dort gibt es eine entsprechende Druckkammer – geflogen werden. Bei den Patientinnen handelte es sich um eine hochschwangere Frau und ihre Tochter, die dank nächtlicher Einsatzbereitschaft von zwei ÖAMTC-Notarzthubschraubern nach einer Flugzeit von nur knapp 45 Minuten praktisch gemeinsam an das medizinische Personal in Graz übergeben werden konnten.

Notfälle richten sich nicht nach der Uhrzeit – und diese zwei Einsätze der ÖAMTC-Notarzthubschrauber zeigen einmal mehr, wie wichtig die verlässliche notfallmedizinische Versorgung aus der Luft ist.