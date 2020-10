Wiener Friedhöfe

Die Wiener Linien werden zu Allerheiligen und Allerseelen in dichteren Intervallen zu allen Wiener Friedhöfen verkehren. Insbesondere die Linien 6 und 71 zum Zentralfriedhof und die Linien 31, 41A, 47A und 63A zum Stammersdorfer Friedhof werden verstärkt geführt.



Friedhöfe im 10. Bezirk

Evangelischer Friedhof, Triester Straße 1

Oberlaa, Friedhofstraße 33

Friedhöfe im 11. Bezirk

Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße 234

Die Zufahrt ist mit Ausnahme zum Tor 9 und 11 über die Simmeringer Hauptstraße möglich. Die Zufahrt zu den Toren 9 und 11 ist über die Schemmerlstraße und die Mylius-Bluntschli-Straße als auch über Schwechat möglich. Bei entsprechendem Verkehrsaufkommen wird der Verkehr in Richtung Zentrum in der Simmeringer Hauptstraße Höhe Etrichstraße in Richtung Kaiser-Ebersdorfer Straße abgeleitet.

Parkmöglichkeiten:

Parkplatz beim Krematorium

Reserveparkplatz östlich der Zufahrtsstraße zum Krematorium • Parkplatz bei Tor 3 – westlicher Bereich

Parkplatz beim 9.Tor. Die Einfahrt erfolgt beim östlichen Tor, der Parkplatz beim 9. Tor innerhalb des Zentralfriedhofes bleibt vom 18.10. bis 04.11. geöffnet

Anmerkung: Einfahrt in den Zentralfriedhof am 1.11. verboten. Ausnahme Tor 11: Behinderten-Kfz mit Ausweis gem. § 29b StVO 1960.

Kaiserebersdorf, Thürnlhofstraße 27

Simmering, Unter der Kirche 5

Friedhöfe im 12. Bezirk

Meidling, Haidackergasse 6

Altmannsdorf, Stüber-Gunther-Gasse 2

Südwestfriedhof, Hervicusgasse 44 / Wundtgasse 1a, Anmerkung: Parkplätze: Ecke Wundtgasse - Hervicusgasse, Grünfläche entlang Wundtgasse Parkplatz Jägerhausgasse - Wundtgasse

Hetzendorf, Elisabethallee 2



Friedhöfe im 13. Bezirk

Hietzing, Maxingstraße 15

Hinfahrt: Hietzinger Hauptstraße - Am Platz - Maxingstraße - Elisabethallee - Maxingstraße, Rückfahrt über Maxingstraße bzw. Elisabethallee

Ober-St.-Veit, Gemeindeberggasse 26

Hinfahrt: Gemeindeberggasse, Rückfahrt: Neukräftengasse

Lainz, Würzburggasse 28

Friedhöfe im 14. Bezirk

Baumgarten, Waidhausenstraße 52

Hinfahrt: nur über Flötzersteig und Waidhausenstraße, Anmerkung: Waidhausenstraße ab Tinterstraße Richtung Flötzersteig gesperrt.

Hadersdorf-Weidlingau, Friedhofstraße 12

Penzing, Einwanggasse 55

Hütteldorf, Samptwandnergasse 6

Friedhöfe im 16. Bezirk

Ottakring,Gallitzinstr. 5

Hinfahrt: Wilheminenstraße - Kollburggasse - Erdbrustgasse - Gallitzinstraße - Thaliastraße - Erdbrustgasse - Gallitzinstraße, Rückfahrt: Gallitzinstraße - Thaliastraße



Friedhöfe im 17. Bezirk

Hernals, Leopold-Kunschak- Platz

Hinfahrt: Richthausenstraße - Leopold-Kunschak- Platz Hernalser Hauptstraße - Schadinagasse - Hernalser Hauptstraße - Gilmgasse, Rückfahrt: Alszeile (am 1./2.11. bei Bedarf) über Heigerleinstraße über Richthausenstraße

Dornbach, Alszeile 28

Hinfahrt: über Alszeile aus Richtung Heigerleinstraße bzw. Josef-Moser-Gasse am 1./2.11. bei Bedarf, Rückfahrt: Alszeile - Güpferlingstraße

Friedhöfe im 18. Bezirk

Gersthof, Möhnerg. 1

Pötzleinsdorf, Starkfriedgasse 67

Neustift am Walde, Pötzleinsdorfer Höhe 2

Hinfahrt: Pötzleinsdorfer Höhe - Sommerhaidenweg,Rückfahrt: Pötzleinsdorfer Höhe oder stadtauswärts über Sommerhaidenweg

Friedhöfe im 19. Bezirk

Döbling, Hartäckerstraße 65

Grinzing, An den langen Lüssen 33

Hinfahrt: Grinzinger Allee - An den langen Lüssen, Rückfahrt: Dr. Eduard-Heinl-Gasse

Heiligenstadt, Wildgrubgasse 20

Hinfahrt und Rückfahrt: Kahlenberger Straße, Anmerkung: Busshuttle der Wiener Linien von Endstation Linie D am 01.11. von 08:00 bis 17:00 Uhr

Nußdorf, Nußberggasse 44

Hinfahrt: Zahnradbahnstraße - Bockkellerstraße - Nußberggasse oder Eroicagasse, Rückfahrt: Zahnradbahnstraße - Bockkellerstraße - Nußberggasse od. Eroicagasse, Anmerkung: Busshuttle der Wiener Linien von Endstation Linie D am 01.11. von 08:00 bis 17:00 Uhr

Sievering, Nottebohmstraße 51

Kahlenbergerdorf, Bloschgasse 2/Zwillinggasse 2

Friedhöfe im 21. Bezirk

Leopoldau, Leopoldauer Platz 77

Strebersdorf, Anton-Haberzeth- Gasse

Stammersdorf - Zentralfriedhof, Stammersdorfer Straße 224-260

Hinfahrt: Johann-Weber-Straße, Rückfahrt: Stammersdorfer Straße - Johann-Weber-Straße

Groß-Jedlersdorf, Strebersdorfer Straße 4

Jedlesee, Audorfgasse 47

Hinfahrt: Überfuhrstraße - Liesneckgasse, Rückfahrt: Überfuhrstraße - Liesneckgasse - Audorfgasse - Wettsteingasse

Israelitischer Friedhof Floridsdorf, Ruthnergasse 26

Stammersdorf-Ort, Liebleitnergasse 6

Friedhöfe im 22. Bezirk

Kagran, Goldemundweg 15

Stadlau, Gemeindeaugasse 27

Hinfahrt: Heinrich-Lefler- Gasse - Gemeindeaugasse, Rückfahrt: Umkehrschleife Gemeindeaugasse - Heinrich-Lefler- Gasse

Aspern, Langobardenstraße 180

Breitenlee, Breitenleer Straße 231

Eßling, Gartenheimstraße 34A

Hirschstetten, Quadenstraße 11

Süßenbrunn, Friedhofweg

Friedhöfe im 23. Bezirk

Kalksburg, Zemlinskygasse 26

Rodaun, Leinmüllergasse 1

Siebenhirten, Pollakgasse 3

Inzersdorf, Kolbegasse 34

Hinfahrt: Kolbegasse, Rückfahrt: Kolbegasse - Vösendorfer Straße

Mauer, Friedensstraße 16

Liesing, Siebenhirtenstraße 16

Atzgersdorf, Reklewskigasse 25

Erlaa, Erlaaer Straße 86

